، شاهد .. كيف ردَّ ميسي على صلاح بـ "فيديو القنينة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال معلقاً: "خلف الكواليس مع أصدقائي.. انتظروا المزيد"

أظهر نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ مهارته الخاصة في التسديد، بمقطع فيديو جديد نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة.

وفي الشريط، وضع أسطورة برشلونة الإسباني قنينة فوق الكرة وسدّد بقوة؛ لتستقر الكرة في حلقة صغيرة على مسافة بعيدة، بينما طارت القنينة في الهواء ثم استقرت على الوضع الصحيح.

وأرفق ميسي؛ مع الفيديو عبارة "خلف الكواليس مع أصدقائي.. انتظروا المزيد".

ويأتي فيديو ميسي؛ بعد يومٍ واحدٍ من مقطعٍ مشابه، نشره المصري محمد صلاح، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وكان صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، قد حاز عشرات الآلاف من الإعجاب، بعد أن كشف عن مهارة فائقة في التصويب، حيث استقرت تسديدته الأولى داخل إطار سيارة، بينما أصابت الثانية علبة مشروب صغيرة.