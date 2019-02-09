رئيس أكبر بنك بطاجاكستان: أرغب بمقابلة ولي العهد.. وأتشرف بالاستثمار في السعودية

وصف رجل الأعمال صاحب بنك طاجك صادرات الملياردير تاج الدين بيرزاده، الذي يعد بنكه أكبر بنك على مستوى جمهورية طاجاكستان، ما تشهده السعودية من نقلة نوعية في المجالات الاقتصادية بأنه مكسب كبير لجميع رجال الأعمال في العالم؛ إذ يسمح ذلك بالمنافسة في المشاريع التي تقدمها السعودية وفق رؤية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان صاحب الرؤية الطموحة.

وقال “بيرزاده”: إن من دواعي شرفي أن أكون أحد المستثمرين في هذه المشاريع. مشيرًا إلى أنه يكن للمملكة كل احترام وتقدير بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده؛ لما تقدمه من أعمال جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين .ولفت إلى أن علاقة الشعب الطاجيكي مع السعودية علاقة الروح بالجسد، وهي علاقة تاريخية؛ إذ يحب الطاجيكيون السعودية وشعبها، وينظرون إليها نظرة خاصة؛ فهي بلاد الحرمين، وفيها قِبلة المسلمين، ومأرز الإسلام. وأعرب عن سعادته بلقاء وفد الوزارة الذي يزور طاجاكستان، معربًا عن رغبته في فتح بنك إسلامي؛ إذ يمتلك بنكين كبيرين في طاجاكستان، وقد زار السعودية، وعقد اجتماعات مع كبار رجال الأعمال في السعودية.

واختتم تصريحه بالشكر لله أولاً على ما تشهده السعودية من نقلة نوعية في جميع المجالات.. مؤكدًا أن قوة السعودية قوة للإسلام والمسلمين في أرجاء العالم كافة. وأعرب عن رغبته في لقاء سمو ولي العهد، وتشرفه بالمشاركة في المشاريع العملاقة التي تتبناها السعودية.. منوها في السياق ذاته بمشروع نيوم. واختتم تاج الدين بيرزاده تصريحه بدعوة رجال المال والأعمال لزيارة طاجاكستان، والتعرف على الفرص الاستثمارية فيها، مؤكدًا أن هناك تسهيلات كبيرة من الحكومة، سوف تقدمها في إطار العلاقات المتميزة التي يشهدها البلدان الشقيقان.