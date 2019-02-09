هاجم معتل نفسي بتبوك، مواطن، أثناء ذهابه لصلاة العشاء، أول أمس الخميس، وشج رأسه بساطور حادة كان يحمله معه بعد أن ضربه وهشيم زجاج سيارته.
وفي تفاصيل الواقعة، حاول مجموعة من الأشخاص، كانوا بجوار المسجد حينها، وتمكنوا من سحب الساطور من يده ونقل المصاب للمستشفى لإجراء الإسعافات الأولية، فيما باشرت الجهات الأمنية الواقعة.
ووفقاً لـ”سبق” قال سكان الحي إن المعتل كان كثير الشغب و سبب الذعر للسكان بالأمر الذي أًصبح يشكل خطرًا على سكان الحي، موضحين أن اعتاد حمل الساطور الذي كان معه ويضع عليه في مكان قبضته أسلاكًا، وهو ما كان يرعب المارة وقاطني المنطقة السكنية.
كانت هذه تفاصيل خبر شخص يشج رأس مواطناً بساطور أثناء ذهابه لصلاة العشاء في تبوك.. والأهالي يكشفون مفاجأة حول المتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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