يعملن في مجال الكافيهات.. شاهد بالصور سعوديات يقتحمن مجال العمل

صرحت فتيات سعوديات أقتحمن العمل في مجال تقديم الطعام والشراب في الكافيهات، أنهن لم يلتفتن لنظرات المجتمع، بل شجعهن البعض سواء بعبارات تحفيزية، أو بالتعامل باحترام.

وعملت فتيات بجازان العمل كمضيفات ليكتسبن خبرة ودخلا ماديا ويشغلن وقت فراغهن، يحملن تطلعات وآمالًا عريضة تعكس رغبتهم في تحقيق الطموح وتقديم أفضل الخدمات بأسلوب راق يتزامن مع نهضة التطور التي تشهدها المنطقة.

ووفقا لـ”المدينة” قالت صاحبة أحد «الكافيهات» هديل باصقر: إنها جهزت مشروعها الخاص من المكافأة الجامعية، مشيرة إلى أن المشروع لاقى نجاحًا، خاصة أنه لا يتعارض مع العادات والتقاليد بالمنطقة، فيما أن لديها ثلاث فتيات يعملن على فترات متناوبة حتى الساعة الثامنة مساءً.

وقالت إحدى الفتيات العاملات بالكافيه: إنها تعمل منذ شهر فيما حققت المهنة طموحا من كسب الرزق.

وقالت معدة الحلويات فاطمة عبدالسلام: إنها تعمل منذ شهرين، في الكافيه، فيما تأمل أن تدخل عالم سيدات الأعمال في المستقبل، وتمتلك محلا، لتفسح المجال للفتيات العمل به واكتساب خبرات تساعدهن على العيش.

وقالت صانعة مشروبات شهد طالبي: إنها اكتسبت في خلال الثلاثة أشهر التي عملت بهم بالكافيه الخبرة والدخل المادي.