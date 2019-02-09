قال الزامل في مقال ”كلامـــ… مار“: النظامين أرادا إعطاء القضية صبغة دولية حسب اعتقادهم القاصر!، علماً بأن الأمم المتحدة نفت جملة وتفصيلاً حيازة المذكورة صفة الاعتبارية كقانونية. وأوضح أنه بطبيعة الحال لا يخفى حتى على رجل الشارع العادي ان السبب وراء اختيار ( كالا مار ) بوحي أو ان شئت على خلفية تغريداتها السابقة المسيئة للمملكة، مضيفا: المفارقة انها أقرت بنفسها عدم تعاون السلطات الرسمية التركية معها .. والمفارقة الأكبر أنها حسب قولها سوف تظهر تحقيقها بعد أربعة أشهر.

وأضاف: السؤال علام تبني (مار) تحقيقاتها الاستباقية!، الأغرب من هذا وذاك وربما المثير للسخرية والتندر أنها قبيل مغادرتها الأراضي التركية صرحت بهرطقات وسفاسف تسيئ بها للمملكة من جديد وهذا يدلل أكثر ما يدلل بأنها أبعد ما تكون عن الابجديات الحقوقية وادبيات المهنة.

واختتم: هذا يجعلنا نشكك بانها محققة وهي والحالة تلك أقرب بان تكون مجرد مرتزقة وربما من غير المستبعد أن تكون ”مشعوذة” بالمحصلة وكنتيجة طبيعية سوف نتعامل مع تصريحاتها على أنها مجرد كلامـ مار.

كانت هذه تفاصيل خبر كاتب سعودي يكشف عن الدور المريب لـ كالامار في قضية خاشقجي.. ويعلق: لا أستبعد أنها مشعوذة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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