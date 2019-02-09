مدني المدينة ينتشل جثة مواطن ويبحث عن مفقود جراء الأمطار

أعلن المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، انتشال جثة مواطن عمره (٦٥)عامًا، بمشاركة طيران الأمن، لافتًا إلى استمرار البحث عن مواطن مفقود في وادي فضلا، غرب محافظة العلا.

وأضافت الجهني، معلنًا نتائج متابعة الحالة المطرية بالمنطقة، أن محافظة العلا والقرى المجاورة لها، تعرضت لأمطار غزيرة امتدت من الأمس حتى صباح اليوم الجمعة؛ حيث سال على إثرها وادي الوزب (٢٨ كم) طريق العلا - المدينة المنورة، وكذا وادي فضلا (٤٥ كم) على طريق العلا - الوجه، مشيرًا إلى استمرار هطول الأمطار على تلك المواقع بتواجد فرق الدفاع المدني، والجهات المختصة الأخرى.

وبشأن محافظة ينبع، قال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، إنها شهدت أمطارًا غزيرة شملت ينبع البحر، والصناعية والنباه، كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على ينبع النخل، كما سالت أودية الخشرمة والفرعة وجريبا وأبوقرن، مشيرًا إلى نشر دوريات السلامة والفرق في مواقع الخطورة.

وتابع، أن محافظة بدر هطلت فيها أمطار متوسطة، وكانت غزيرة على طاشا واللاب وقرى المسيجيد، وواسط؛ ما نتجت عنها سيول لبعض الأودية، منها وادي السدارة، وادي الأب، ووادي الصفراء، بينما شهدت محافظة العيص أمطارًا متوسطة.

واستكمل الجهني، أن محافظة الحناكية تعرضت لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الحناكية والنخيل والهميج، فيما شهدت محافظة خيبر أمطارًا غزيرة على مركز العشاش والعرائد، سال على إثرها وادي الفوقية، وكانت الأمطار في الصلصلة متوسطة، منوها بالأمطار الغزيرة، وسيل وادي القطارة بالمليليح.

وباشرت فرق الدفاع المدني عدة بلاغات، منها التماسات كهربائية واحتجاز مركبات، وتضرر منازل؛ جراء الأمطار، وسقوط أسقف وهناجر من شدة الرياح؛ حيث تم إنقاذ (١١١) شخصًا.

كما أخلت فرق الدفاع المدني (١٤) أسرة، تم إيواؤها بالشقق المفروشة بمحافظة ينبع، وتم إغلاق ستة طرق احترازيًا من قِبَل إدارة الطرق، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وهي طرق: «العلا شجوى المدينة، العلا الوجه، ينبع العيص، ينبع بدر، ينبع بدر طاشا، والعلا تبوك البريكة».