السعودية اليوم / اهتمامات الصحف اللبنانية

بيروت 04 جمادى الأخر 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بانتظار الساحة السياسية جلسة مناقشات البيان الوزاري للحكومة الجديدة المقرر عقدها مطلع الأسبوع المقبل، التي سيليها حكمًا منح المجلس النيابي الثقة للحكومة، وتأكيد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أن لبنان متمسك بالتطبيق الكامل للقرار 1701 واحترام الخط الأزرق على حدود الجنوبية.وأشارت إلى استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في المواجهات التي اندلعت قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة، خلال احتجاجات الجمعة الـ 46 لمسيرات العودة.وتحدثت صحف السبت عن إعلان وزارة الخارجية الروسية أمس، أن العملية العسكرية المحتملة في إدلب، ستكون منظمة بشكل فعال، وتأكيدها أن موسكو لن تسمح بوجود محميات للإرهاب في سوريا.وأخبرت عن إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، الذي نصب نفسه رئيسًا للبلاد، خوان غوايدو، أنه مستعد إذا اقتضت الضرورة، الموافقة على تدخل عسكري أميركي في بلاده للإطاحة بالرئيس، نيكولاس مادورو.وتطرقت إلى دعوة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى فرض قيود دولية صارمة على طهران للحد من برنامجها الصاروخي.ولفتت صحف لبنان إلى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن القمة الثانية بينه وبين الزعيم الكوري الشمالية كيم جونغ- أون، ستعقد في العاصمة الفيتنامية هانوي، يومي 27 و 28 فبراير الجاري.// انتهى //10:42ت م0013