السعودية | “العمل” لملاك “منشآت الدخل الإضافي”: وظفوا السعودي أو تفرغوا

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:28 صباحًا, 9 فبراير 2019 م

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اشترطت وزارة العمل على أصحاب منشآت القطاع الخاص غير المتفرغين للعمل في منشآتهم، لارتباطهم بأعمال مع منشأة أخرى، بضرورة توظيف سعودي واحد في منشأتهم، حتى في حال عدم وجود أي عامل وافد يعمل بها، لتجنب تصنيف المنشأة ضمن النطاقين «الأصفر أو الأحمر».

وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي في «تويتر» ردا على أحد السائلين، أن جميع المنشآت ملزمة بتوظيف سعودي واحد على الأقل في حال عدم تفرغ صاحب المنشأة فيها، في حال ارتباطه بعمل في منشأة أخرى ومضاف لديها في التأمينات؛ في إشارة منها أن صاحب المنشأة سيواجه «النطاق الأصفر أو الأحمر» عند عدم تفرغه في العمل بمنشأته، أو عدم تعيينه لموظف سعودي، بما لا يمكنه مستقبلا من الاستفادة من أي عامل وافد.