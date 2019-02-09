فيديو يجمع رجل بامرأة يثير ضجة في السعودية... وأمير مكة يتحرك

أثار فيديو انتشر مؤخرا، ويجمع رجل بامرأة في مكة، ضجة واسعة في المملكة العربية السعودية .

ويظهر الرجل في الفيديو، وهو يمسك المرأة ويعتدي عليها، ويدفع بها عنوة إلى داخل المنزل، بينما هي تبكي وتصرخ.

ودشن الغاضبون من الفيديو، هاشتاغ بعنوان "#رجل_يعتدي_على_امرأة_بمكة"، والذي طالبوا من خلاله بملاحقة المعتدي وحماية حقوق المرأة في المملكة.

وفور رواج الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تحركت إمارة منطقة مكة في السعودية فورا، وأعلنت عن إلقائها القبض على الرجل المتحرش بالمرأة عند مدخل منزل.

وأكدت إمارة مكة على حسابها الرسمي في "تويتر" مساء أول أمس الخميس، أن الجهات الأمنية، بتوجيه من أمير مكة بالنيابة بدر بن سلطان، ألقت القبض على الرجل، وأحالته إلى الجهات ذات العلاقة للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.