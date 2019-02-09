اعتذار لكاتب إنجليزي بعد 70 عاما من وفاته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعد 70 عاما من وفاته، اعتذر المجلس الثقافي البريطاني أخيرا للكاتب جورج أورويل بسبب رفض مقال له بعنوان «دفاعا عن الطهو الإنجليزي»، وسط مخاوف بشأن ملاءمته «للقراء من القارات الأخرى».

ونشرت المنظمة التي تمولها الحكومة، وتروج للغة والثقافة البريطانيتين في جميع أنحاء العالم، مدونة بعنوان «مع الاعتذار للسيد أورويل».

وكتب آلاسدار دونالدسون، المحلل في المجلس الثقافي البريطاني «يبدو أن المنظمة كانت متزمتة في الرفض نوعا ما وتحرص على تجنب المخاطر في تلك الأيام، وكانت حريصة على تجنب إنتاج مقال عن الطعام، حتى لو كان مقالا يذكر التأثيرات الكارثية لتقليل حصص الطعام إبان الحرب، في أعقاب شتاء عام 1945 الذي شهد أزمة الجوع».