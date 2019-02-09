السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين لقي خمسة أشخاص مصرعهم أمس جراء حريق اندلع في شقة بطابق علوي في مبنى سكني جنوب غرب ألمانيا. وقالت الشرطة الألمانية إن الحريق شب في المبنى الواقع في لامبرشت بولاية راينلاند بالاتينات، ولكن لم يحدد السبب بعد.



كانت هذه تفاصيل خبر حريق شقة سكنية في ألمانيا يصرع 5 أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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