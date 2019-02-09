كيروش يفضل كولومبيا على إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدم الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، البرتغالي كارلوس كيروش لوسائل الإعلام والجماهير بعد توليه رسميا منصب المدير الفني للمنتخب الأول بعد أيام قليلة من رحيله عن تدريب منتخب إيران.

وحل كيروش خلفا للأرجنتيني خوسيه بيكرمان الذي لم يجدد عقده المنتهي في العام الماضي.

ورحل كيروش عن منتخب إيران بعد الخروج من المربع الذهبي لكأس آسيا الأخيرة عقب الهزيمة على يد اليابان 3-0 على استاد هزاع بن زايد في العين ليودع البطولة.