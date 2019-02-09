: هددت شركة أبل الأميركية بإزالة بعض التطبيقات التي تقوم بتسجيل إجراءات المستخدمين دون إذن صريح منهم. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكر موقع “تيك كرانش” المعني بالشؤون التكنولوجية والتقنية، أن تطبيقات هواتف أبل أيفون كانت تستخدم برنامج “إعادة تشغيل” من شركة تدعى “جلاس بوكس” سمحت بتسجيل إجراءات المستخدم. وتضمنت التسجيلات لمسات الشاشة واستخدامات التطبيق وغيرهما من الأمور، التي قد ترصد تصرفات وإجراءات المستخدمين للتطبيقات. ومنذ ذلك الحين، أبلغت شركة أبل مطوري البرامج بأنهم بحاجة إلى إخبار المستخدمين إذا كانوا يسجلون للمستخدم أثناء تعامله مع أحد التطبيقات. ووفقًا لتيك كرانش، فإن “حماية خصوصية المستخدم أمر بالغ الأهمية في النظام البيئي لأبل”، مشيرة إلى أن الشركة الأميركية أكدت أهمية مراجعة متجر التطبيقات لديها. وتلزم أبل التطبيقات بالحصول على موافقة صريحة من المستخدم وأن تقدم مؤشرًا مرئيًا واضحًا عند التسجيل أو إنشاء سجل لنشاط المستخدم..، وهو ما أبلغت به مطوري البرامج خلال الفترة الماضية، لمنع انتهاك بنود الخصوصية الصارمة والإرشادات الخاصة بها.



كانت هذه تفاصيل خبر أبل قد تمسح بعض تطبيقات أيفون دون موافقة المستخدمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.