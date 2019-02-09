وزير التجارة لرواد الأعمال: أنا محاميكم أمام الجهات ذات العلاقة.. وسنزيل العواقب التي تواجهكم

: تعهد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي لرواد ورائدات الأعمال بأنه سيعمل على تذليل المعوقات والتحديات أمام المتعثرين منهم، وسيكون مدافعاً عنهم أمام الجهات ذات العلاقة، قائلا إنه سيكون محامياً لهم أمام تلك الجهات. كما دعا وزير التجارة والاستثمار -وفقا لـ”عكاظ”- رواد الأعمال لحصر كل العقبات والعوائق التي تواجههم، واعدا بإزالتها ومعالجتها..، خاصة ما يتعلق بانقطاع دعم الموارد البشرية قبل انتهاء المدة المقررة، ورفعها إلى الغرفة التجارية التي بدورها سترفعها إلى وزارة التجارة والاستثمار. وكان رواد ورائدات الأعمال قد اشتكوا خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها “منشآت” بالمدينة المنورة مؤخراً، تعثر نحو 10 آلاف مشروع لعدم وفاء الجهات الداعمة بوعودها بصرف دعم 3 آلاف ريال، وكذلك رفض بنك التنمية الاجتماعية إعادة جدولة الديون وخفض الاستقطاع للرياديين.



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