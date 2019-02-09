: سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت، 158.66 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 145.44 ريال. أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 138.83 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 119 ريالًا، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 92.55 ريال. وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 79.33 ريال..، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,934 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,111 ريالًا.



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