اتفاقية تعزز التعاون الثنائي بين المملكة وطاجيكستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة لمشروع مذكرة التفاهم في مجال التعاون الثنائي في مجالات الشؤون الإسلامية بين المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وجمهورية طاجيكستان ممثلة بلجنة الشؤون الدينية، وتنظيم التقاليد والاحتفالات والمراسم اجتماعها الأول، في قاعة الاجتماعات الكبرى بفندق طاجيكستان بالعاصمة دوشنبه، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجهتين في مجالات العمل الإسلامي المختلفة، ولا سيما جوانب تعزيز الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والعنف والتطرف والإرهاب.

ورأس وفد المملكة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله الصامل، فيما رأس الجانب الطاجيكي رئيس لجنة الشؤون الدينية الدكتور سليمان زاده، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان عبدالعزيز البادي.

وأثنى الصامل على العلاقات السعودية الطاجيكية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخيه الرئيس إمام علي اللذين يحرصان على خدمة قضايا الإسلام والمسلمين، واصفا إياها بالعلاقات الراسخة والمتينة التي تهدف إلى مصلحة البلدين.

وأوضح أن أبرز ما أكده الاجتماع ـ الذي سيتبعه توقيع مذكرة التفاهم في الرياض بحضور الجانب الطاجيكي ـ أن المملكة هي راعية السلم والسلام، وتحرص أشد الحرص على تحقيق مبادئ الوسطية والاعتدال، وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب، ونبذ الغلو والتطرف والإرهاب ومحاربة الكراهية، وأيضا ما يتعلق بمحاربة الجماعات الإرهابية المتطرفة التي أثرت في العالم الإسلامي، مشيرا إلى أن المملكة معنية عناية كبيرة بتحقيق مبادئ الوسطية والاعتدال، وأنها سعت سعيا حثيثا إلى تطبيق هذا واقعا ملموسا من خلال إنشاء مركز اعتدال الذي افتتحه خادم الحرمين، وإنشاء التحالف الإسلامي بقيادة المملكة لمكافحة الإرهاب.

وعن التعاون بين الجهتين فيما يتعلق بالمصحف الشريف من خلال استفادة لجنة الشؤون الدينية في طاجيكستان من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية، وغيره من مجالات التعاون، قال الصامل «نحرص أشد الحرص بالتنسيق مع الجانب الطاجيكي على أن تكون الترجمة إلى اللغة الطاجيكية بإشراف كفاءات مختارة ومتميزة من الجانب الطاجيكي، كما نحرص كذلك على عقد الندوات والمؤتمرات في الشأن الإسلامي، وترشيح المتسابقين للمشاركة في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية».