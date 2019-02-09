جامعة عفت تحتفي بتخريج دفعتين و20 عاما على التأسيس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي _ جدة

احتفلت جامعة عفت أمس الأول بتخريج الدفعتين 22 و23 من طالباتها، بالتزامن مع احتفالها بمرور 20 عاما على تأسيسها، وذلك بحضور الأمير تركي الفيصل والأميرة لولوه الفيصل.

وذكرت رئيسة الجامعة الدكتورة هيفاء جمل الليل أن الجامعة جعلت نصب عينيها منذ نشأتها عام 1419 وضع خطط تطويرية في كل مرحلة من مراحلها.

وقالت «أعبر عن فخري ببناتي الخريجات، اللاتي سينفعن وطنهن وسيكن سفيرات لميراث الملكة عفت.

وبمناسبة مرور 20 عاما أتمنى أن تصل لأعوام عديدة والجامعة تخرج دفعات جديدة بمزيد من التحصيل والنفع للوطن».

من جانبها أوضحت وكيلة الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتورة ملك النوري لـ «مكة» أن الجامعة تحتفل اليوم بتخريج أكبر عدد من خريجاتها على الإطلاق، بما يفوق 900 خريجة من جميع التخصصات التي تطرحها بما في ذلك 13 برنامج بكالوريوس وأربعة برامج ماجستير.

وأضافت «احتفلنا بمرور 20 عاما على جامعتنا الحبيبة، بدأت الجامعة بتخصصين فقط و27 طالبة ودكتورتين، اليوم لدينا أكثر من 160 دكتورا ودكتورة ولدينا 2000 طالبة و3000 خريجة و17 تخصصا ما بين الماجستير والبكالوريوس».

يذكر أن الجامعة تأسست كأول كلية أهلية عام 1999، ومن ثم حصلت على مسمى جامعة عام 2009.

تخصصات خريجات الدفعة الأولى بالجامعة