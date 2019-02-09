مبادرة اهتمام تدعم مرضى القلب بتخصصي الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الطائف

عقدت إدارة التثقيف الإكلينيكي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في الطائف أمس الأول الاجتماع الأول لمبادرة مجموعة اهتمام لمرضى القلب، بحضور مساعد مدير البرنامج للصحة العامة سمير الحارثي، ومدير الإدارة الدكتور أحمد الحارثي، حيث دشن اللقاء أولى باكورات اللقاءات التي تعقد كل ثلاثة أشهر للمرضى، لربطهم وجمعهم مع كوادر صحية مختصة، بمن فيهم استشاريون، وأخصائيون، ومعالجون، وأخصائيون نفسيون، واجتماعيون.

وشهد اللقاء استضافة مرضى القلب المسجلين في المجموعة بحضور استشاري أمراض القلب الدكتور الشاذلي عبدالخالق، حيث نوقشت المواضيع التي تهم المرضى والإجابة عن استفساراتهم، وتقديم النصح والإرشادات الصحية والتثقيفية لهم، إضافة إلى تبادل الخبرات والدعم النفسي والاجتماعي، وتقديم الدعم الصحي والمعلوماتي لهم فيما يتعلق بالمرض، وذلك تمهيدا لتوجيههم في لقاءات وأنشطة مجدولة.

وتعد مبادرة مجموعات الاهتمام إحدى مبادرات تطوير الرعاية الصحية الأولية التي بلغ عددها 115 مجموعة، تشمل الأمراض المزمنة كالسكري والربو وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والسمنة، وغيرها من الأمراض، كما تشمل الأمراض التي تتطلب رعاية صحية تخصصية، كالتصلب المتعدد التي جرت معالجتها في المستشفيات، إضافة إلى أمراض الاضطرابات الوراثية النادرة التي منها مرض حساسية القمح.