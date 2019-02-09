رصد 1053 مخالفة بحاضرة الدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام رصدت الحملات التفتيشية المشتركة 1053 مخالفة في مواقع وأحياء متعددة بالدمام، منها صناعية دلة والخالدية والضاحية والأثير. وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 949 مخالفة لنظام الإقامة، و45 مخالفة لنظام العمل، وفيما يخص أمانة المنطقة الشرقية ضبط 21 مخالفة، وضبط 25 مخالفة مرورية و13 مخالفة ضبطت من خلال الفرق التفتيشية لفرع وزارة التجارة والاستثمار.



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