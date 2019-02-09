تقنية الطائف تنظم عمرة لطلاب معهد الأمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف نظمت الكلية التقنية بالطائف رحلة لأداء العمرة لطلاب معهد الأمل للصم والبكم، وذلك ضمن مبادرات الكلية التقنية بملتقى مكة الثقافي. وأوضح عميد الكلية المهندس حمد القاسم أن هذه المبادرة تأتي ضمن تأهيل أصحاب الهمم في أعمال الحج والعمرة، بهدف شرح مناسك العمرة لطلاب المعهد بمشاركة عدد من متدربي الكلية، مبينا أن تنظيم هذه الرحلة يأتي ضمن برامج المسؤولية المجتمعية للكلية.



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