مراقبة الأداء الشخصي لطالبات تربية نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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نفذت كلية التربية بشطر الطالبات في جامعة نجران، أمس الأول دورة تدريبية عن تقييم ومراقبة الأداء الشخصي بمقر الكلية.
وهدفت الدورة إلى التعرف على أهمية تحديد الأهداف وأنواعها وصفاتها، ومعوقات تحقيقها، والتدرب على كيفية صياغة الأهداف الفعالة، واكتساب مهارة استخدام تقنية «Swot».
فيما نظمت كلية العلوم والآداب شطر الطالبات، بمحافظة شرورة، فعاليات منوعة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.
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