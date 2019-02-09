السعودية اليوم / مصرع ستة أشخاص في تشيلي



سانتياغو 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واس

لقي ستة أشخاص مصرعهم، وشُرد 155 آخرون جراء الفيضانات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة شمال تشيلي.

وذكر المكتب التشيلي للطوارئ أن الأمطار دمرت 99 منزلًا وتضرر 142 منزلًا آخرًا بشكل كبير، وتشريد 155 شخصًا، تم إيواء 144 منهم، مبينًا أن فيضانات الأنهار تسببت في قطع الطرق وعزل بعض البلدات شمال البلاد.

وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية التشيلية استمرار هطول الأمطار شمال تشيلي إلى يوم الأحد مع احتمال تسجيل عواصف رعدية.

وكانت جهات أريكا وتاراباكا وأنتوفاغاستا وكالاما، تعرضت هذا الأسبوع لأمطار غزيرة، تسببت في فيضانات وسيول.

// انتهى //

05:24ت م

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سانتياغو 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسلقي ستة أشخاص مصرعهم، وشُرد 155 آخرون جراء الفيضانات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة شمال تشيلي.وذكر المكتب التشيلي للطوارئ أن الأمطار دمرت 99 منزلًا وتضرر 142 منزلًا آخرًا بشكل كبير، وتشريد 155 شخصًا، تم إيواء 144 منهم، مبينًا أن فيضانات الأنهار تسببت في قطع الطرق وعزل بعض البلدات شمال البلاد.وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية التشيلية استمرار هطول الأمطار شمال تشيلي إلى يوم الأحد مع احتمال تسجيل عواصف رعدية.وكانت جهات أريكا وتاراباكا وأنتوفاغاستا وكالاما، تعرضت هذا الأسبوع لأمطار غزيرة، تسببت في فيضانات وسيول.// انتهى //05:24ت م0151

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