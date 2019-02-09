شكرا لقرائتكم خبر عن 1100 عقد إيجار يوثق إلكترونياً.. يومياً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - فاطمة آل دبيس (الرياض) fatimah_a_dفيما قدرت مصادر قضائية لـ«الخليج 365» حجم قضايا «عقود الإيجار» في المحاكم بـ 30%، كشف المتحدث باسم وزارة الإسكان سيف السويلم نمو عمليات توثيق العقود الإيجارية العقارية في موقع إيجار بمعدلات وصفها بـ«المميزة».
وأوضح السويلم لـ«الخليج 365» أن العقود المسجلة يوميا وصلت إلى 3000 عقد مع نهاية المهلة المجانية للتوثيق بنهاية العام الماضي، لافتاً إلى أن المعدل العام حالياً لعمليات التوثيق منذ بداية العام الحالي تجاوزت 1100 عقد يومياً.
وأضاف، «هو في تصاعد مستمر لما لمسه المستفيد من مزايا الشبكة وخدماتها، وما لها من أثر إيجابي في حفظ الحقوق وتطوير قطاع الإيجار العقاري وتحسينه بشكل عام، وسيكون لإعلان وزارة العدل الأثر الكبير على عمليات العقود اليومية على المدى الطويل».
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