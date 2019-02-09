قريشي لـ الخليج 365 : زيارة ولي العهد المرتقبة لباكستان ترسخ التعاون المتميز

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جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور) أكد رئيس تحرير مجلة «The FORTRESS» الإعلامي الباكستاني عارف قريشي لـ«الخليج 365» أن زيارة ولي العهد الأمير أكد رئيس تحرير مجلة «The FORTRESS» الإعلامي الباكستاني عارف قريشي لـ«الخليج 365» أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى باكستان، المقررة في هذا الشهر، ترسخ التعاون المتميز بين الرياض وإسلام آباد في مجالات مختلفة وتدشن مرحلة متقدمة ونوعية في كل المجالات والقضايا التي تهم البلدين والمستجدات في المنطقة. وأوضح قريشي أن رؤية 2030 تكشف الأفق العالي والتفكير الإستراتيجي العميق واستشراف المستقبل لدى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمواجهة التحديات القادمة كما تؤسس لبناء وتمتين الشراكة وترسي انطلاقة جديدة لاستكشاف آفاق متعددة في سياق حرص قادة البلدين على التنمية والازدهار والاستقرار وتحقيق التعاون الثنائي المرجو. ونوه قريشي بالدور الرائد العالمي والجهود التنموية والإنسانية السعودية في كل مكان ما يعكس حرص القيادة السعودية في الاهتمام بكل ما يعود بالخير والمنفعة على البلدين وشعبيهما. وأشار قريشي إلى التعاون الوثيق الذي يربط البلدين في مجال الإعلام وما يؤديه من دور مهم في تعزيز روابط الصداقة والتعاون وإلى تطلعه لإيجاد فرص جديدة للتعاون في مجالات الإعلام مع السعودية. وتطرق قريشي إلى الحفاوة البالغة التي يحظى بها ولي العهد في باكستان، وقال: أفردنا في «The FORTRESS» مساحات مختلفة لتقارير تتناول أهمية زيارة ولي العهد المرتقبة إلى باكستان.



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