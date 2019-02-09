مكة: النائب العام يلتقي المراجعين ويستمع لمقترحاتهم

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) التقى النائب العام سعود بن عبد الله المعجب، عددا من المراجعين من مواطنين ومقيمين، خلال اجتماعه بالقضاة ورؤساء فروع النيابة العامة بمكة المكرمة. واستمع لاقتراحات المراجعين واستفساراتهم وقضاياهم موجها باتخاذ اللازم بشأنها. يذكر أن النائب العام يجري جولات متعددة بكافة فروع النيابة العامة في جميع مناطق المملكة، للوقوف على سير العمل فيها، ومتابعته بشكل دوري، لتقديم أفضل خدمة للمستفيدين ومقابلة المراجعين بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

التقى النائب العام سعود بن عبد الله المعجب، عددا من المراجعين من مواطنين ومقيمين، خلال اجتماعه بالقضاة ورؤساء فروع النيابة العامة بمكة المكرمة. واستمع لاقتراحات المراجعين واستفساراتهم وقضاياهم موجها باتخاذ اللازم بشأنها. يذكر أن النائب العام يجري جولات متعددة بكافة فروع النيابة العامة في جميع مناطق المملكة، للوقوف على سير العمل فيها، ومتابعته بشكل دوري، لتقديم أفضل خدمة للمستفيدين ومقابلة المراجعين بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

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