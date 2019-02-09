شكرا لقرائتكم خبر عن «كرسي أرامكو» يعرِّف بتكنولوجيا صناعة الأسفلت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الأحساء)

نظم كرسي أرامكو للطرق الأسفلتية في جامعة الملك فيصل أخيرا، بالتعاون ما بين كلية الهندسة وإدارة التبادل المعرفي في الجامعة، ورشة عمل بعنوان «مواصفات الرابط الأسفلتي في الولايات المتحدة - الممارسة الحالية، التوجهات المستقبلية ووجهات النظر بما يخص استخدام مادة السلفر في الخلطات الأسفلتية»، قدمها أستاذ هندسة الطرق الأسفلتية مدير مركز أبحاث المواصلات في جامعة تكساس أوستن الأمريكية الدكتور أميت باسين.

وركزت ورشة العمل على عدة أهداف رئيسية متعلقة بالخلطات الأسفلتية، وهي: تعريف المختصين والمشاركين في الورشة بدرجات الأداء للرابط الأسفلتي ومواصفاته، وتاريخ استخدام مادة السلفر في الخلطات الأسفلتية المرنة، وإعطاء نظرة عامة عن التكنولوجيا المستخدمة في إدخال السلفر في صناعة الطرق الأسفلتية، إضافة إلى تسليط الضوء على الأبحاث والدراسات الحديثة على استخدام مادة السلفر في الخلطات الأسفلتية كعنصر إحلال لمادة البيتيومين «الرابط الأسفلتي».