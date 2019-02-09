مناقشة تعديل نظام الوكالات وملكية الوحدات العقارية

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جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) يناقش مجلس الشورى في جلساته الثلاث (الإثنين، والثلاثاء، والأربعاء) عددا من التقارير المهمة، من بينها وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية في ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية والتقارير المقدمة من لجنة الحج والإسكان والخدمات في مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مشروع نظام التوثيق، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة حول تمديد مجلس إدارة الهيئة

يناقش مجلس الشورى في جلساته الثلاث (الإثنين، والثلاثاء، والأربعاء) عددا من التقارير المهمة، من بينها وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية في ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية والتقارير المقدمة من لجنة الحج والإسكان والخدمات في مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مشروع نظام التوثيق، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة حول تمديد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بأعضائها الحاليين إلى حين الانتهاء من استكمال الإجراءات النظامية لتعديل النظام وإعادة تشغيل المجلس تبعاً لذلك، كما يناقش الشورى مقترح لجنة الاقتصاد والطاقة بتعديل نظام الوكالات التجارية ووجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة لإعادة موضوع إضافة النصوص المتعلقة بعقوبة التشهير أو تعديلها في بعض الأنظمة التي تختص وزارة التجارة والاستثمار بتطبيقها، إضافة للتقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية ووجهة نظر اللجنة المالية في مقترح تعديل الفقرة (1/ب) من المادة التاسعة عشرة والفقرة(2) من المادة الثالثة والأربعين من نظام التأمينات الاجتماعية.

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