شلالات في جبال تبوك.. و«المدني» يستعد بخطة تدابير وإنقاذ مائي

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جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك) دفعت الأجواء المعتدلة عقب الأمطار التي شهدتها منطقة تبوك صباح أمس (الجمعة) الأهالي إلى التنزه في الصحراء والخروج إلى الحدائق العامة والمتنزهات. وكونت مياه الأمطار المنحدرة من قمم الجبال شلالات جاذبة اخترقت المدرجات. وأكد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري أن الدفاع المدني باشر عدداً من بلاغات التماس الكهربائي، واحتجاز مركبات، ولم تسجل أي بلاغات عن خسائر في الأرواح والممتلكات. وأضاف أن فروع الدفاع المدني طبقت خطة تدابير لمواجهة الحالات المطرية، ونشرت الوحدات في الميادين المحددة مسبقا احترازيا. كما تم تشغيل غرفة عمليات التنسيق لمندوبي الطوارئ، ونشر دوريات السلامة ومهمات الإسناد وفرق الإنقاذ المائي على المناطق التي شملتها الأمطار.

دفعت الأجواء المعتدلة عقب الأمطار التي شهدتها منطقة تبوك صباح أمس (الجمعة) الأهالي إلى التنزه في الصحراء والخروج إلى الحدائق العامة والمتنزهات. وكونت مياه الأمطار المنحدرة من قمم الجبال شلالات جاذبة اخترقت المدرجات. وأكد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري أن الدفاع المدني باشر عدداً من بلاغات التماس الكهربائي، واحتجاز مركبات، ولم تسجل أي بلاغات عن خسائر في الأرواح والممتلكات. وأضاف أن فروع الدفاع المدني طبقت خطة تدابير لمواجهة الحالات المطرية، ونشرت الوحدات في الميادين المحددة مسبقا احترازيا. كما تم تشغيل غرفة عمليات التنسيق لمندوبي الطوارئ، ونشر دوريات السلامة ومهمات الإسناد وفرق الإنقاذ المائي على المناطق التي شملتها الأمطار.

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