شكرا لقرائتكم خبر عن 3.2 مليون معتمر يصلون إلى المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة) وصل إلى المملكة، بحسب الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي حتى أمس الأول (الخميس)، 3,244,785 معتمرا، في حين يتواجد داخل المملكة 456,133 معتمرا، منهم 313,669 في مكة المكرمة، و 142,464 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 2,788,652 معتمرا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة، وأُصدرت 3,683,961 تأشيرة عمرة. وتوزع وصول المعتمرين إلى وصل إلى المملكة، بحسب الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي حتى أمس الأول (الخميس)، 3,244,785 معتمرا، في حين يتواجد داخل المملكة 456,133 معتمرا، منهم 313,669 في مكة المكرمة، و 142,464 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 2,788,652 معتمرا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة، وأُصدرت 3,683,961 تأشيرة عمرة. وتوزع وصول المعتمرين إلى السعودية بين ثلاث وسائل نقل، إذ وصل عبر المنافذ الجوية 2,880,635 معتمرا، وعن طريق المنافذ البرية 339,313 معتمرا، وسجل وصول 24,837 معتمرا عبر المنافذ البحرية، فيما بلغ عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10,022موظفا، منهم 8,291 من الذكور، و1,731 من الإناث. وأوضح مؤشر العمرة أن أكثر الجنسيات قدوما: باكستان 819,119 معتمرا، إندونيسيا 534,137، الهند 358,231، اليمن 181,737، ماليزيا 176,661، مصر 165,553، تركيا 131,812، الجزائر 111,666، الأردن 91,854، وبنجلاديش 80,550 معتمرا.



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