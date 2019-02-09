شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة المشتركة: ضبط 2584307 مخالفين للأنظمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة حتى أمس الأول (الخميس)، عن ضبط 2584307 مخالفين، منهم 2012832 مخالفاً لنظام الإقامة، و395346 مخالفاً لنظام العمل، و176129 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وبين تقرير الحملة أن إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 43033 شخصاً، 51% منهم يمنيون، و46% إثيوبيون، و3% جنسيات أخرى، وتم ضبط 1878 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، فيما تم ضبط 3363 شخصاً متورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر، و1058 مواطناً لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1022 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 36 سعودياً.

وحسب التقرير بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 11991 وافداً مخالفاً، منهم 10523 رجلاً، و1468 امرأة، وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 395916 مخالفاً، وإحالة 354846 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 441550 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 655578 مخالفاً.