700 جوال وكشاف من 40 دولة يلتقون للحوار ونشر السلام

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) افتتح نائب رئيس جمعية الكشافة

افتتح نائب رئيس جمعية الكشافة السعودية الدكتورعبدالله الفهد، مساء أمس الأول (الخميس) التجمع الثالث للسلام بمشاركة 700 جوال وكشاف يمثلون 40 جمعية كشفية من حول العالم. وأكد الأمين العام للكشافة السعودية الدكتور صالح الحربي سعادته باستضافة كشافي العالم للمرة الثالثة في مخيم «رسل السلام» الذي انطلق 2006 بالجبيل والنسخة الثانية بجامعة الملك عبدالله للعلوم (كاوست) 2011، والآن المحطة الثالثة في الرياض. وأضاف أنهم يحرصون من خلال التجمع تبادل المشاركين للثقافات، والتعرف على الحضارات، واكتساب المعارف والمهارات، والتدرب على الحوار والإسهام في نشر السلام حول العالم، أما الجوال ديفيد من كشافة بولندا فألقى كلمة شكر فيها الكشافة السعودية على تنظيم التجمع وحرصها على تعزيز قيم الحوار والسلام وخدمة المجتمعات وقال: إن كُل مُشارك منا مُطالب بأن يبني علاقات أخوية في جو من التسامح والعدل والحب.

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