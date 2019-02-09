شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مخالفة في منشآت بيطرية.. أدوية فاسدة وصيدليات بلا ترخيص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة 25 مخالفة في منشآت بيطرية في عدة جولات رقابية وزيارات مفاجئة للمنشآت الخاصة أثمرت عن تحرير محاضر ضبط وإنذار لعدد من العيادات والصيدليات البيطرية.

وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي أن المخالفات التي رصدتها الفرق تمثلت في عدم وجود ترخيص فتح صيدلية بيطرية لصيدليتن، عدم وجود تراخيص مزاولة المهنة لعدد (4 منشآت بيطرية)، وجود أدوية منتهية الصلاحية في (13) صيدلية، الكشف والعلاج داخل الصيدليات عدد (2)، عدم وجود الطبيب المرخص في الصيدلية لعدد (4) صيدليات.

وأكد الغامدي ان الجولات تأتي استمراراً للحملة التفتيشية على المنشآت البيطرية التي قام بها فرع وزارة البيئه والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة إدارة الزراعة، قسم الثروة الحيوانية (المنشآت البيطرية) وشملت محافظة جدة على الصيدليات البيطرية والعيادات، إذ تم الوقوف على عدد (13) صيدلية وعيادة بيطرية وقد تم تطبيق الأنظمة والتعليمات حيالها بالرفع بالإنذارات والمخالفات.