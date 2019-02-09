شكرا لقرائتكم خبر عن ثانوية بقيق تنفذ مبادرة لتكريم أبناء المرابطين والان نبدء بالتفاصيل

أقامت مدرسة بقيق الثانوية مبادرة لتكريم أبناء المرابطين والمشاركين بالحد الجنوبي على مستوى مدارس محافظة بقيق والهجر التابعة بحضور محافظ بقيق محمد المتحمي ورؤساء الدوائر الحكومية والقطاعات العسكرية ورجالات التعليم. وتضمنت المبادرة احتفالا بدأ بكلمة من قائد المدرسة ذعار القحطاني، ثم ألقيت كلمة أبناء المرابطين والمشاركين في الحد الجنوبي ألقاها الطالب سعيد العسيري، ثم قصيدة وطنية للطالب محمد بالحارث، ثم كلمة المرابطين بالحد الجنوبي ألقاها المقدم ناصر الهاجري بعثها عبر مقطع صوتي، كما تضمن الاحتفال عرضا مرئيا قدمه يوسف الزيد عن صور الحد الجنوبي وعرض صور جنودنا البواسل المرابطين والتعريف بهم وصور أبنائهم، ثم ألقى محافظ بقيق كلمة خلال الاحتفال، وكرم الأبناء بشهادة فخر واعتزاز وهدية، كما تم تكريم آبائهم المرابطين بدرع تذكارية.



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