شكرا لقرائتكم خبر عن «ضباب حراري» لمكافحة البعوض والحشرات الطائرة بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

تواصل إدارة الخدمات ببلدية الجبيل، أعمال رش المستنقعات لمكافحة الحشرات بحي الحمراء، وكذا استخدام الدخان «الضباب الحراري» في القضاء على البعوض والحشرات الطائرة. ونشرت البلدية فرق الكنس اليدوي لإزالة الرمال والأتربة من الشوارع والأحياء، ضمن خططها لرفع مستوى الوقاية وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة.



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