شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض ووزير الداخلية يؤديان صلاة الميت على «الهلال» والان نبدء بالتفاصيل
كما أدى الصلاة نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود ومدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي وكبار القيادات الأمنية ومسؤولو وزارة الداخلية.
وعقب الصلاة قدم أصحاب السمو الأمراء العزاء والمواساة لذوي الفقيد سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الرياض ووزير الداخلية يؤديان صلاة الميت على «الهلال» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.