شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض ووزير الداخلية يؤديان صلاة الميت على «الهلال» والان نبدء بالتفاصيل

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية صلاة الميت على سعود بن عبدالعزيز الهلال -رحمه الله- وذلك عقب صلاة الجمعة بجامع الملك خالد بأم الحمام.

كما أدى الصلاة نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود ومدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي وكبار القيادات الأمنية ومسؤولو وزارة الداخلية.

وعقب الصلاة قدم أصحاب السمو الأمراء العزاء والمواساة لذوي الفقيد سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.