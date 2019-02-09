الان تتابع في 7 نقاط.. تعرف على مبادرة “الفاتورة المجمعة” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق خادم الحرمين الشريفين على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة تحفيز #القطاع الخاص، دعماً للمنشآت وتذليلاً لما قد يعترضها من معوّقات ويسهّل تحقيق أهدافها؛ وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف ‫المواطنين و‫المواطنات.

ومن جانبه رفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي شكره للقيادة على الموافقة السامية قائلا: “أرفع الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد-يحفظهما الله-، على الموافقة الكريمة على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، دعماً للمنشآت وتذليلاً لما قد يعترضها من معوّقات ويسهّل تحقيق أهدافها؛ وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات.

وفي نقاط ترصد “الخليج 365” أبرز المعلومات عن المبادرة: