الان تتابع في 7 نقاط.. تعرف على مبادرة “الفاتورة المجمعة” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وافق خادم الحرمين الشريفين على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة تحفيز #القطاع الخاص، دعماً للمنشآت وتذليلاً لما قد يعترضها من معوّقات ويسهّل تحقيق أهدافها؛ وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات.
ومن جانبه رفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي شكره للقيادة على الموافقة السامية قائلا: “أرفع الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد-يحفظهما الله-، على الموافقة الكريمة على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، دعماً للمنشآت وتذليلاً لما قد يعترضها من معوّقات ويسهّل تحقيق أهدافها؛ وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات.
وفي نقاط ترصد “الخليج 365” أبرز المعلومات عن المبادرة:
- وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضمن حلولها لسداد المقابل المالي للعمال الوافدين.
- تشمل تمديد مهلة سداد الفاتورة إلى 6 أشهر مع إمكانية التقسيط على 3 دفعات للمنشآت التي ترغب في السداد على دفعات.
- هي عبارة عن فروق المقابل للرخص المصدرة قبل الأول من يناير الماضي وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد هذا التاريخ.
- لم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج نهائي أو نقل خدمات قبل الأول من يناير الماضي.
- بدأ احتساب المقابل المالي على الوافدين الموجودين فعليًّا في المنشأة، من مطلع العام الحالي 2018.
- لا تمثل الفروق أي احتساب بأثر رجعي لأي مبلغ، وإنما احتساب دقيق للفترة التي دخلت فيها رخص العمل فترة تطبيق القرار.
- 4 جهات ستقدم دعما بـ 11.5 مليار ريال إلى بعض منشآت القطاع الخاص لتغطيتها.
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