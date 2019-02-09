جدة: إنقاذ غواصين فقدا في عرض البحر

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جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير (جدة) aasugair @ أنقذت فرق حرس الحدود بجدة، أمس (الجمعة)، غواصين فقدا في عرض البحر أثناء رحلة بحرية مع زميلهما. أنقذت فرق حرس الحدود بجدة، أمس (الجمعة)، غواصين فقدا في عرض البحر أثناء رحلة بحرية مع زميلهما. وحسب المتحدث باسم قيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة الرائد فارس المالكي، ورد بلاغا من أحد أفراد طاقم قارب نزهة يؤكد فيه فقدان مرافقيه بعد نزولهما من القارب لممارسة الغوص، مبينا أن الدوريات البحرية بقطاع حرس الحدود في جدة باشرت البلاغ، وتم عمل خطة بحث وإنقاذ عاجلة ومسح كامل للمنطقة، إلى أن عثر على المفقودين وإنقاذهما في الحال، وتقديم المساعدة لهما وعمل الإسعافات الأولية والكشف عليهما من قبل الهلال الأحمر وهما بصحة جيدة.



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