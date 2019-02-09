منع انتكاسة المدمنين بمنزل منتصف الطريق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس، مكة - الرياض

بعد دراسة أسباب انتكاسة المدمنين والعودة للتعاطي، وجد المسؤولون بمجمع الأمل للصحة النفسية في الرياض أن من أهم الأسباب عدم وجود بيئة مناسبة تحتضن المتعاطي بعد خروجه من فلل التنويم، لأجل ذلك أوجدوا برنامج «الرعاية اللاحقة ومنزل منتصف الطريق»، لتوفير هذه البيئة الآمنة والصديقة للمتعافي من الإدمان، بحيث تكون صمام أمان يمنع انتكاسته، حيث يعد الإدمان مرضا متشعبا يؤثر سلبا على نواحي حياة المتعافي، وبناء على ذلك بدأت فكرة البرنامج الذي يعد امتدادا للبرامج العلاجية في مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض.

وأوضح مدير الرعاية اللاحقة ومنزل منتصف الطريق فهد العتيبي أن المريض يتلقى العلاج الأولي خلال فترة التنويم، ويصبح بحاجة للاستمرار بمتابعة الفريق المعالج الذي يجهز خطة علاجية لمدة عام، وكان البرنامج في بدايته مكونا من وحدة صغيرة داخل المجمع، يحضر لها المراجع في الفترة الصباحية، ويستمع إلى المحاضرات، ويلتقي بالفرق العلاجية، ويتلقى عددا من الخدمات العلاجية والتأهيلية، والمتابعة، بعد ذلك تطورت مراحل الرعاية اللاحقة لتشمل منزلا مستقلا يحتوي الأشخاص الذين تكون لديهم رغبة حقيقة وجدية في التعافي من الإدمان، ويخشون من الانتكاسة بعد الخروج.

وللالتحاق بهذا البرنامج يجب أن يكون للمريض ملف في مجمع الأمل، حيث يجري التحويل الكترونيا إلى مقر منزل منتصف الطريق، وتستقبل الحالة فورا، ويشترط لاستقبالها ألا يقل عمر المتعافي عن 18 سنة، وأن يكون تشخيصه الأولي تعاطي المخدرات، وأن يأتي برغبته الشخصية، وألا يكون مطلوبا لجهة أمنية.

عن مشروع منزل منتصف الطريق