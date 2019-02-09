منع انتكاسة المدمنين بمنزل منتصف الطريق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس، مكة - الرياض
بعد دراسة أسباب انتكاسة المدمنين والعودة للتعاطي، وجد المسؤولون بمجمع الأمل للصحة النفسية في الرياض أن من أهم الأسباب عدم وجود بيئة مناسبة تحتضن المتعاطي بعد خروجه من فلل التنويم، لأجل ذلك أوجدوا برنامج «الرعاية اللاحقة ومنزل منتصف الطريق»، لتوفير هذه البيئة الآمنة والصديقة للمتعافي من الإدمان، بحيث تكون صمام أمان يمنع انتكاسته، حيث يعد الإدمان مرضا متشعبا يؤثر سلبا على نواحي حياة المتعافي، وبناء على ذلك بدأت فكرة البرنامج الذي يعد امتدادا للبرامج العلاجية في مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض.
وأوضح مدير الرعاية اللاحقة ومنزل منتصف الطريق فهد العتيبي أن المريض يتلقى العلاج الأولي خلال فترة التنويم، ويصبح بحاجة للاستمرار بمتابعة الفريق المعالج الذي يجهز خطة علاجية لمدة عام، وكان البرنامج في بدايته مكونا من وحدة صغيرة داخل المجمع، يحضر لها المراجع في الفترة الصباحية، ويستمع إلى المحاضرات، ويلتقي بالفرق العلاجية، ويتلقى عددا من الخدمات العلاجية والتأهيلية، والمتابعة، بعد ذلك تطورت مراحل الرعاية اللاحقة لتشمل منزلا مستقلا يحتوي الأشخاص الذين تكون لديهم رغبة حقيقة وجدية في التعافي من الإدمان، ويخشون من الانتكاسة بعد الخروج.
وللالتحاق بهذا البرنامج يجب أن يكون للمريض ملف في مجمع الأمل، حيث يجري التحويل الكترونيا إلى مقر منزل منتصف الطريق، وتستقبل الحالة فورا، ويشترط لاستقبالها ألا يقل عمر المتعافي عن 18 سنة، وأن يكون تشخيصه الأولي تعاطي المخدرات، وأن يأتي برغبته الشخصية، وألا يكون مطلوبا لجهة أمنية.
عن مشروع منزل منتصف الطريق
- بدأ بطريقة مبسطة يستوعب خلالها 20 نزيلا
- وصلت طاقته الاستيعابية إلى 90 نزيلا
- يضم بين جنباته 29 غرفة
- كل غرفة يقطن فيها 3 أشخاص
- تقدم لهم الخدمات الطبية كاملة إضافة إلى المعيشة اللازمة لكل شخص
- تتبنى شركة سابك إنشاء مقر جديد للرعاية اللاحقة
- أنجز منه حتى الآن 60%
- مبني على أحدث المواصفات
- صمم بحسب البرامج العلاجية المقدمة في أقسام التأهيل
- سيكون نقلة نوعية في تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية
- سترتفع طاقته السريرية إلى 120 سريرا
- يتضمن مركزا للأبحاث على مستوى دولي
- قاعات مخصصة للمؤتمرات والبحوث
كانت هذه تفاصيل خبر منع انتكاسة المدمنين بمنزل منتصف الطريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.