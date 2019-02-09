، عضو شورى تطالب ثلاث وزارات بالاجتماع لحل مشاكل خريجي "المجتمع" ،

محمد بن مسعود - الدمام - في مداخلتها على برنامج يا هلا.. بحضور خريجتين وغياب التعليم

طَالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة سلطانة البديوي، وزارات العمل والخدمة المدنية والتعليم بالاجتماع على طاولة واحدة لحل المشاكل العالقة لخريجي وخريجات كليات المجتمع.

جاء ذلك في مداخلتها بـ"برنامج يا هلا" على قناة روتانا خليجية مع الزميل الإعلامي جمال المعيقل، والذي سَلَّط الضوء على قضية بطالة خريجي وخريجات المجتمع منذ ١٥ عاماً، رغم خروج ٤ توصيات من مجلس الشورى بإنهاء معاناتهم من قِبل وزارة التعليم، وتعاقب ٥ وزراء على تولي هرمها، إلا أن صَمتْ الأخيرة كان مُحيّراً!.

الخريجة "مروة الرميح" قالت في مشاركتها، بأنها حصلت على المعدل الأكاديمي المطلوب لإكمال درجة البكالوريوس، إلا أنّها لم تستطع مواصلة الدراسة، ولا الحصول على وظيفة!.

زميلتها "حجة آل سلطان" شاركتها بقولها: إدارة التعليم ضَيّعت حقوقي في التعيين رغم صدور الأمر الملكي بذلك، وعن كوني قد عملت سابقاً على نظام نور بإحدى المدارس مضيفة: مشكلتنا مع موقع جدارة هو كوننا نحصد النقاط دون توظيف!.

وتداخلت هاتفياً عضو مجلس الشورى الدكتورة "سلطانه البديوي": مشكلتهم ليست فقط بالتوظيف وإنما بالاعتراف بمؤهلهم، وطالبت الخدمة المدنية بإدراج تخصصهم ضمن التصنيف الوظيفي في الوزارة.

وأضافت في تساؤل: لماذا هذا السيل من الخريجين دون إيقاف هذا النزف، ولو كان هناك دراسة حقيقية لوجدنا أن بعض تخصصات هذه الكلية ملائم لسوق العمل في القطاع الحكومي أو الخاص فهم مؤهلين لذلك.

وطالبت وزارة العمل والخدمة المدنية والتعليم بالاجتماع على طاولة واحدة لحل المشاكل العالقة لخريجي وخريجات كليات المجتمع.

وأتبعت "البديوي": فيما يتعلق بالحلول وبعد تعيين وزير التعليم الجديد؛ غردت بتغريدة قالت فيها؛ هناك ملفات ساخنة بانتظاره من أهمها قضايا الخريجين والتفكير في خلق وظائف جديدة.

وختمها بقولها: ‏حصلت على تصويت بالإجماع لتوصية بضرورة أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بإدراج مؤهل كلية خدمة المجتمع ضمن التصنيف الوظيفي.