، شاهد.. أسرة تنجو من طلقة نارية طائشة اخترقت سقف منزلها بصامطة جازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - في حادثة متكررة.. والجهات الأمنية تباشر لمعرفة مصدرها

نجت أسرة مواطن أمس الجمعة من طلقة نارية طائشة، اخترقت سقف منزلها، وذلك في حادثة متكررة في المحافظة ذاتها، تفصل بينها وبين سابقاتها أشهر معدودة.

وفي التفاصيل، قال المواطن أحمد مدبش لـ"الخليج 365" إن منزله تعرض لطلقة نارية، اخترقت سقفه، ونجت أسرته بأعجوبة. مبينًا أنه أبلغ الجهات المعنية عن الحادثة التي تسببت في رعب كبير لأسرته، وباشرت تلك الجهات البلاغ، واتخذت الإجراءات اللازمة لتحديد مصدر الطلقة.

مشيرًا إلى وجود حفل زفاف في قرية مجاورة، ومتوقعًا أن يكون مصدر الطلقة التي اخترقت سقف منزله قبل الساعة العاشرة من هناك.

وكانت إمارة منطقة جازان قد عبَّرت العام الماضي عن قلقها البالغ، واستيائها الشديد من استمرار بعض المواطنين في حَمْل الأسلحة، وإطلاق الأعيرة النارية في حفلات الزواج والمناسبات الخاصة، وإصرارهم على التباهي بذلك تعبيرًا عن إظهار البهجة والفرح؛ وهو ما يعرِّض حياة الآخرين للخطر، ويؤدي لأضرار جسيمة بالمنشآت الحكومية والأهلية.

وأكدت الإمارة آنذاك على لسان علي بن موسى زعلة، متحدثها الرسمي محافظ صبيا، أن تعليمات وزارة الداخلية المبلَّغة لإمارات المناطق والجهات ذات العلاقة واضحة وصريحة بضرورة التصدي بحزم لهذه الظاهرة، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظامًا بحق المخالفين حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن التعليمات تلزم كذلك مالكي القاعات والاستراحات بإضافة بند إلى عقود الإيجار، ينص على أخذ التعهد اللازم على المستأجر بمسؤوليته في الإبلاغ مباشرة عند أي وجود للأسلحة أو إطلاق للنار داخل قصور الأفراح، أو في مواقع الاحتفالات والمناسبات، ووضع لوحات تحذيرية تدل على منع حَمْل واستخدام الأسلحة بأنواعها كافة.

ونوه بأنه تماشيًا مع هذه التوجيهات أصدر أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، تعميمًا لمحافظي المحافظات ومديري الأجهزة الأمنية للتشديد على الجميع بمتابعة ورصد أي مخالفات بهذا الشأن، وإحالة مرتكبيها للتحقيق تمهيدًا لمجازاتهم حسب الأنظمة والتعليمات.