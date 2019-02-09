تنبيهات متقدمة لمناطق عدة.. أمطار رعدية ورياح نشطة تحدُّ من الرؤية

أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات متقدمة عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة التي شملت مناطق مكة المكرمة والحدود الشمالية والشرقية والقصيم وحائل والرياض.

وتفصيلاً، ذكرت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة، ورياحًا نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل جدة، وتبدأ الساعة الـ20.50 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ00.30 صباح السبت. كما أصدرت تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الحدود الشمالية، ذكرت فيه أنها تشهد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة، ورياحًا نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل رفحاء والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة الـ21.00 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ01.00 صباح السبت.

وأصدرت تنبيهًا متقدم آخر لمنطقة القصيم، ذكرت فيه أن المنطقة تشهد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة، ورياحًا نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل بريدة وعنيزة والرس والمذنب والبكيرية والبدائع وعيون الجواء ورياض الخبراء والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة الـ21.00 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ01.00 صباح السبت. وكذلك أصدرت تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض بأنها تشهد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة، ورياحًا نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الدوادمي والبجادية وساجر وشقراء والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة الـ21.15 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ04.00 صباح السبت.

وقالت في تبينه للمنطقة الشرقية إنها تشهد هطول أمطار رعدية، ورياحًا نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الدمام والخُبر والظهران والأحساء وبقيق والجبيل وحفر الباطن والقيصومة والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة الـ22.00 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 صباح السبت. وأصدرت تنبيهًا متقدمًا لمنطقة حائل، ذكرت فيه أن المنطقة تشهد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد، ورياحًا نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل حائل وبقعاء والشملي والحائط والغزالة والشنان والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة الـ22.00 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ02.00 صباح السبت.