نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الرقيب الحكمي

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، اليوم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي الشهيد الرقيب علي بن محمد علي الحكمي، أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة نجران؛ دفاعًا عن دينه ووطنه .

وعبَّر نائب أمير المنطقة لذوي الشهيد الرقيب الحكمي، عن خالص العزاء والمواساة في فقيدهم، سائلًا الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

فيما عبَّر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير منطقة جازان ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها المواطنين، في مختلف المناطق.

وأدَّى محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي، وجموع المصلين، بعد صلاة عصر اليوم بجامع العز في أحد المسارحة، صلاة الميت على الشهيد وكيل الرقيب علي بن محمد علي حكمي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد مدافعًا عن الدين والوطن، بالحد الجنوبي في منطقة نجران.

وعقب الصلاة، نقل محافظ المسارحة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين لوالد وذوي الشهيد .

ونقل تعازي ومواساة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، لأسرة وذوي الشهيد.

من جانبهم، عبَّر والد الشهيد عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنه في ميادين الشرف، داعيًا الله جلَّ وعلا أن يُديم على وطننا أمنه واستقراره.

يذكر أنه أدَّى الصلاة مع المحافظ، عدد من القيادات الأمنية ومشايخ وأهالي المحافظة.