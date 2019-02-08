السعودية اليوم / وكيل جامعة نجران للشؤون التعليمية يزور فرع الجامعة بشرورة



نجران 03 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واس

تفقد وكيل جامعة نجران للشؤون التعليمية الدكتور جبران القحطاني، أمس فرع الجامعة بمحافظة شرورة، للوقوف على سير العملية التعليمية.

وشملت الجولة القاعات الدراسية ومرافق الكلية والأندية الطلابية للبنين، وفرع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، ومقر كلية البنات، ومشروعات المدينة الجامعية.

من جهة أخرى عقد وكيل جامعة نجران للشؤون التعليمية لقاءات مفتوحة مع أعضاء وعضوات هيئة التدريس، والمجلس الاستشاري، والطالبات عبر الشبكة الهاتفية.

وأوضح أن الزيارة تأتي في سياق حرص واهتمام معالي مدير الجامعة الدكتور فلاح السبيعي على تلمس احتياجات فروع الجامعة بالمحافظات، والوقوف بشكل مباشر على سير العملية التعليمية، والاستماع لاستفسارات الطلاب والطالبات والإجابة عن أسئلتهم، والسعي لكل ما من شأنه الرقي بمخرجات الجامعة.

// انتهى //

23:41ت م

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نجران 03 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واستفقد وكيل جامعة نجران للشؤون التعليمية الدكتور جبران القحطاني، أمس فرع الجامعة بمحافظة شرورة، للوقوف على سير العملية التعليمية.وشملت الجولة القاعات الدراسية ومرافق الكلية والأندية الطلابية للبنين، وفرع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، ومقر كلية البنات، ومشروعات المدينة الجامعية.من جهة أخرى عقد وكيل جامعة نجران للشؤون التعليمية لقاءات مفتوحة مع أعضاء وعضوات هيئة التدريس، والمجلس الاستشاري، والطالبات عبر الشبكة الهاتفية.وأوضح أن الزيارة تأتي في سياق حرص واهتمام معالي مدير الجامعة الدكتور فلاح السبيعي على تلمس احتياجات فروع الجامعة بالمحافظات، والوقوف بشكل مباشر على سير العملية التعليمية، والاستماع لاستفسارات الطلاب والطالبات والإجابة عن أسئلتهم، والسعي لكل ما من شأنه الرقي بمخرجات الجامعة.// انتهى //23:41ت م0137

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