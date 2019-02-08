شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تحديث.. أسعار العملات الخليجية مقابل الريال السعودي اليوم الجمعة 2019 والان مع التفاصيل

لسعودية نيوز 365- في أخر تحديث لأسعار العملات الخليجية، خيمت حالة الاستقرار على جميع العملات الخليجية في نهاية التعاملات اليوم الجمعة 8 فبراير 2019. سعر الريال السعودي أمام العملات الخليجية:

درهم اماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9469

دينار كويتي 12.3660

ريال عماني 9.7402 درهم اماراتي 1.0209دينار بحريني 9.9469دينار كويتي 12.3660ريال عماني 9.7402 ريال قطري 1.0299

أخر تحديث.. أسعار العملات الخليجية مقابل الريال السعودي اليوم الجمعة 2019



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