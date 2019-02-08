شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ سائق علقت يده في خزان الوقود والان نبدء بالتفاصيل
تمكن الدفاع المدني بحائل من تحرير أحد أصابع اليد لقائد مركبة علقت في مدخل خزان الوقود، دون إصابته بأذى ولله الحمد.
وكان الدفاع المدني تلقي بلاغًا عن احتجاز أحد أصابع اليد لقائد مركبة علقت في مدخل خزان الوقود، وتوجه على الفور إلى مكان الحادث ونجح فى إنقاذه.
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