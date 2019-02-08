شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني المدينة» ينقذ 111 شخصاً وينتشل جثة والان نبدء بالتفاصيل

أنقذ الدفاع المدني بالمدينة المنورة 111 شخصاً، ووفر مأوى لـ 14 أسرة، نتيجة الأمطار التي هطلت على المنطقة. كما انتشل جثة مواطن يبلغ من العمر 65 عاماً متوفي بسيول وادي فضلا بمشاركة طيران الأمن، فيما ما زالت الفرق تبحث عن شخص مفقود في وادي فضلا غرب محافظة العلا.



كانت هذه تفاصيل خبر «مدني المدينة» ينقذ 111 شخصاً وينتشل جثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.