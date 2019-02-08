شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الشرقية: حلول جذرية لمياه الصرف والرجيع بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير عام خدمات المياه بالمنطقة الشرقية م. حمدي الشراري، أن كمية المياه المحلاة المخصصة لمحافظات النعيرية وقرية العليا وحفر الباطن تبلغ ما بين 70 إلى 80 ألف متر مكعب، مشيرا إلى أن محافظة النعيرية ستأخذ حصتها الكافية من هذه المياه، في الوقت الذي سيتم فيه تخفيف الضغط تدريجيا على محطات التنقية حتى الوصول لإيقافها تماما بعد عدة أعوام قليلة، والاعتماد على المياه المحلاة عبر الشبكات الموصلة لمنازل المواطنين بدلا من مياه محطات التنقية.

الجهة الشمالية

وذكر المهندس الشراري أن هناك مشروعا لضخ مياه الرجيع من محطات التنقية بطول 3 كيلو ونصف لمعالجة مشكلة مياه الرجيع في الجهة الشرقية من محافظة النعيرية، في حين سيتم العمل على إقامة برك تجفيف لمعالجة المشكلة ذاتها في الجهة الشمالية من المحافظة بعد أن تخصص البلدية أرضا لهذا المشروع، منوها إلى وجود مشاريع تحت التنفيذ بمحافظة النعيرية وأخرى تحت الاعتمادات والترسية.

حي المحمدية

جاء ذلك خلال لقاء مدير عام خدمات المياه بالمنطقة الشرقية م. حمدي الشراري مع محافظ النعيرية مؤخرا في اجتماع عقد لمناقشة بعض احتياجات محافظة النعيرية من مشاريع المياه ومعالجة الإشكاليات القائمة بسبب مياه الصرف الصحي وما يعانيه الأهالي في الأحياء من هذه المياه خاصة أهالي حي المحمدية، وكذلك ما سببته مياه الرجيع من محطات التنقية من تكون مستنقعات على مساحات كبيرة مجاورة للمحافظة وإحداثها لمشاكل بيئية، حيث أوضح المحافظ في هذا الإطار أن معاناة الأهالي مستمرة جراء مياه الصرف الصحي وما تسببه من مشاكل عانى منها الأهالي طويلا، إلى جانب مستنقعات المياه التي أحاطت بالمحافظة من جهتيها الشرقية والشمالية والتي وصل عمق المياه في بعضها إلى نحو المترين، مشددا على معالجة هذه المياه بعد أن كونت مشاكل بيئية وحولت أراضي صحراوية إلى سبخ تضررت منها طبيعة المحافظة بشكل كبير.

حلول مناسبة

ولفت المهندس الشراري إلى أن محافظة النعيرية تحظى بمشاريع ستسهم بإذن الله في إيجاد الحلول المناسبة لجميع ما يعانيه الأهالي من مشاكل في جانب خدمات المياه، مؤكدا أن الدولة قدمت ميزانيات بملايين الريالات لصالح هذه المشاريع ولما يخدم المواطنين، موضحا أن العمل سيتم بإذن الله على المتابعة المستمرة والوقوف ميدانيا على تنفيذ هذه المشاريع، بما يحقق التطلعات والوصول للأهداف المرجوة في تغطية خدمات المياه والصرف الصحي للمنطقة وفق رؤية المملكة.

وشملت جولة مدير عام خدمات المياه بالمنطقة الشرقية الوقوف على عدد من محطات تنقية المياه ومتابعة سير العمل، والاجتماع بالمهندسين ومنسوبي فرع خدمات المياه بالنعيرية، وكذلك حضور لقاء عقده المجلس البلدي بمناسبة الزيارة؛ لمناقشة كل ما يتعلق بخدمات المياه بمحافظة النعيرية وما هو متأمل من تنفيذ مشاريع لمعالجة مشكلات المياه بالمحافظة وما يعانيه الأهالي.