شكرا لقرائتكم خبر عن موافقة المجلس البلدي شرط لإنشاء الأنفاق بحاضرة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

أصدر المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية في اجتماعه الدوري عددا من التوصيات والقرارات التي تهم أهالي حاضرة الدمام، بحضور رئيس المجلس عبدالهادي الشمري والأعضاء وذلك في مقر المجلس بأمانة المنطقة.

من جانبه، أكد رئيس المجلس أن هذه التوصيات جاءت لتقدم وتوضح عددا من الجوانب المتعلقة بالأنفاق ومتابعة السيارات التالفة بالتعاون مع أمانة الشرقية وغيرها من التوصيات، حيث أصدر المجلس قرارا بعدم اعتماد أي نفق داخل الحاضرة إلا بعد عرض المشروع ومبرراته على المجلس للموافقة عليه من عدمه، وتوصية بالكتابة لأمانة المنطقة الشرقية بالرغبة ببحث كافة جهود إدارة وحدة التشويه البصري خلاف أعمالها تجاه السيارات التالفة؛ ليستطيع المجلس الاطلاع على جهود الإدارة.

وأضاف الشمري: إن من ضمن التوصيات أهمية زيارة المواقع الأثرية التي تشرف عليها هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية؛ لتسليط الضوء عليها، وتوصية أيضا بتخصيص قطعة أرض مناسبة لاقامة مبنى خاص للجمعية العمومية للذوق العام، وتوصية أخيرة بالتحقيق حول تعدي إحدى الشركات على شارع بأخذ أمتار تقدر بـ 7.50 متر منذ عام 1430هـ والعمل على سرعة تطبيق النظام لإنهاء التعدي.

وأشار رئيس المجلس إلى أن هذه التوصيات جاءت لتتناغم مع متطلبات ما تشهده المنطقة من تطوير في عدد من المشاريع والأنفاق والشوارع، وهذا ما يؤكد حرص المجلس وكافة أعضائه على ما يقدم في المنطقة من مشاريع تعود بالنفع وتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين وتكون على أعلى المعايير والجودة فيما يخدم المصلحة العامة بالتعاون مع كافة الجهات والقطاعات، من خلال الجولات الميدانية والوقوف على المشاريع في المنطقة التي تنفذ من قبل الشركات لإنهائها في وقتها وتيسير كافة العوائق نحو ذلك.

يذكر أن المجلس البلدي زار ميدانيا المكتب البلدي الخدمي بحي طيبة بالدمام؛ للاطلاع على ما تم إنجازه وما تم التوصل إليه من أعمال إنشائية وفنية والاجتماع مع مسؤولي المشروع؛ لمناقشة المستجدات التنفيذية، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بعد ثلاثة أشهر (90 يوما).

كما اطلع في وقت سابق على عدد من التجارب وتبادل الخبرات مع المجلس البلدي لمحافظة جدة، حيث اطلع المجلس على نماذج من التجارب وحضور اللقاء الثامن لأهالي جدة بالمجلس، وقدمت العديد من المقترحات التي لامست هموم وطموحات الأهالي، حيث أشار رئيس المجلس البلدي لأمانة الشرقية إلى أن الإنجازات والأدوار التي يقوم بها المجلس واللجان التابعة له لامست هموم وطموحات أهالي حاضرة الدمام، مبينا سعادته بالزيارات التي يقوم بها أعضاء المجلس في أماكن المواطنين والاستماع لهموم ورغبات الأهالي، مشددا على التوأمة والانسجام بين طموحات المجلس وبين الخدمات المقدمة من أمانة المنطقة وعلى رأسها الأمين الذي لا يألو جهدا في تسخير كافة الإمكانات لخدمة أعمال المجلس.