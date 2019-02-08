شكرا لقرائتكم حرس الحدود ينقذ طفلًا يمنيًّا من الغرق في أبحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تمكنت فرق البحث والإنقاذ بقطاع جدة من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، يمني الجنسية، من الغرق أثناء سباحته في مسبح أبحر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، الرائد فارس بن مسفر المالكي، بأنه أثناء متابعة دورية البحث والإنقاذ لعملها المعتاد في الموقع شاهدت طفلًا يتعرض لحالة غرق، وعلى الفور تم إنقاذه واستدعاء الهلال الأحمر للكشف عليه، وتبين أن حالته الصحية مستقرة ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة بجميع المتنزهين أخذ الحيطة والحذر والانتباه لأطفالهم، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود 994 لطلب المساعدة.

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