شكرا لقرائتكم مدني المدينة المنورة ينقذ 111 شخصًا وينتشل جثة ستيني توفي بسيول وادي فضلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أنقذ الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة 111 شخصًا، وآوى 14 أسرة؛ نتيجة الأمطار التي هطلت على المنطقة.

وأكد الدفاع المدني أنه تم انتشال جثة مواطن يبلغ من العمر 65 عامًا متوفى بسيول وادي فضلا، بمشاركة طيران الأمن، وما زالت الفرق تبحث عن شخص مفقود في وادي فضلا غرب محافظة العلا.

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